Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı - Son Dakika

Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı

06.01.2021 11:44

Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı Bingöl'de yılın 5 aydan fazlasını karla geçiren Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova ilçesi bu kış mevsiminde kara hasret kaldı.

Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı

BİNGÖL - Bingöl'de yılın 5 aydan fazlasını karla geçiren Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova ilçesi bu kış mevsiminde kara hasret kaldı. Bugüne kadar sadece bir kez kar yağışı olduğunu belirten ilçe sakinleri, yıllar sonra ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bu yıl kış mevsimini hissettirecek yağışlar olmadı. Her kış Kasım ayından Mart ayına kadar kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesi'nde bu kış sadece 22 Aralık'ta kar yağışı yaşandı. Her yıl bu Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan ilçede, 3 hafta önce yağan kar da güneşli havanın etkisiyle eridi.

Eski zamanlarda ilçeye en az 2 metre kar yağdığını ama bu yıl ise neredeyse hiç yağmadığını dile getiren yöre sakinlerinden 63 yaşındaki Abdulbaki Turhan, "Bugüne kadar hiç böyle bir zaman görmedim. Bu sene hiç kar yok. Mevsim çok değişik, her nedense bilmiyorum. Eskiden en azından 2 metreden fazla kar yağıyordu. Elektrik direklerinin üstüne ellerimizi koyabiliyorduk. Birkaç senedir Karlıova'da kar yağmıyor diye biliriz bilhassa bu sene hiç yok yani. Hiç yağmadı. Mevsimler çok değişti, zaman çok değişti. İklim midir bilmiyorum ama bu sene çok değişiklik var" dedi.

İlçeye kar yağmasının önemli olduğunu dile getiren Turhan, "Bizim bu memlekette kar olmadı hayat şartları çok zordur. Yağmurdan ziyade bizim memlekette kar çok faydalıdır. İlkbahar mevsimi geldiği zaman karlar erir ve toprağa girer" diye konuştu.

İlçede güneşli havadan dolayı memnun olan Kubettin Bulki ise "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok güzel bir sene geçiriyoruz. Havalar güzel herkes dışarda. Yani bu mevsimde kar yok havalar sıcak" diye konuştu.

Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı
Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı
Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı
Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı

Karlıova, Hisarcık, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak         
11:51
Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek         
11:35
ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız         
11:27
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az         
10:48
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum 15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum         
09:45
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 12:17:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ocak ayında 2 metreye yakın kar olan Karlıova bu kış kara hasret kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei