Ocak Ayında 50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında ocak ayında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında ocak ayında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince ocak ayında 9 bin 463 operasyon düzenlendi.



Tero¨r örgu¨tlerine yardım ve yataklık yaptıkları, o¨rgu¨tlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 4 bin 158 (PKK/KCK 938, sol 57, DEAŞ 132, FETÖ/PDY 3 bin 31), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 16 bin 780, düzensiz göçle mücadele kapsamında 485 olmak üzere toplam 21 bin 423 kişi gözaltına alındı.



Ocak ayında iç güvenlik operasyonlarında 50 (4 ölü, 23 sağ/yaralı, 23 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Aralarında Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Rıdvan Ertaş ile Müslüm Bilici'nin de bulunduğu teröristlerin 44'ünün PKK, 6'sının ise DEAŞ mensubu olduğu bildirildi.



Operasyonlar sonucu 108 sıgˆınak, barınak ve magˆara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 30 patlayıcı ve mayın imha edildi, 1 ton 121 kilogram patlayıcı madde, 39'u ağır ve uzun namlulu toplam 95 silah ile 9 bin 63 muhtelif mu¨himmat ele gec¸irildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları



Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 10 bin 34 operasyonda gözaltına alınan 15 bin 636 kişiden 2 bin 158'i tutuklandı. Operasyonlarda 3 ton 650 kilogram eroin, 3 ton 630 kilogram esrar, 76 kilogram kokain, 70,5 kilogram afyon sakızı 44,5 kilogram metamfetamin, 13,7 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 155 bin 156 adet sentetik ecza, 5 milyon 277 bin 527 captagon, 1 milyon 426 bin 256 ecstacy ile 730 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen bin 444 operasyonda ise gözaltına alınan 2 bin 397 kişiden 74'ü tutuklanırken, bu operasyonlarda 1 milyon 186 bin 465 paket kaçak sigara, 45 ton 266 litre kaçak alkollü içki ile 281 ton 224 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Siber suçlarla mücadele



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 4 bin 718 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı.



Bu kapsamda tespit edilen 2 bin 111 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



Düzensiz göçle mücadele



Öte yandan ?bin 92'si denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 137 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 485 organizatör gözaltına alındı.



Asayiş ve trafik denetimleri



Ocak ayında ülke genelinde "çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetim uygulaması" ile "okul önü genel asayiş ve trafik denetleme" uygulamaları gerçekleştirildi.



Denetimlerde,

330 bin 576 kişi kontrolden geçirildi, 711 aranan şüpheli yakalandı. 3'ü çocuk olmak üzere 12 kayıp kişi bulundu, 35 kişiye adli-idari işlem uygulandı.



Ayrıca 80 bin 710 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, 548 araç trafikten men edildi.



Öte yandan, 30 bin 124 iş yeri denetlenirken bunlardan 277'sine ilişkin işlem yapıldı.

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