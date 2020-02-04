Ocak ayında 88 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"2020 Ocak ayında kırsal alanda 10'u büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere toplam 6 bin 600 operasyon, şehirlerde ise 1398 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 45'i PKK/KCK, 43'ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucu 99 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiş, 54 silah, 15 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 40 el bombası, 889 kilogram patlayıcı madde ve 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarının da 5 ayrı bölgede devam ettiğini belirten Çataklı, bu kapsamda 19 işbirlikçi yakalandığını, 94 mağara ve sığınağın da imha edildiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, 1 Ekim'de başlatılan Sonbahar- Kış operasyonları kapsamında ise bugüne kadar 3 bin 14 operasyon düzenlendiğini ve 457 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Daha sonra uyuşturucu ile mücadeleye değinen Çataklı, ocak ayında 14 bin 759 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu operasyonlarda 20 bin 403 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 9 kişinin tutuklanmıştır. Operasyonlarda ayrıca 7 ton 828 kilogram esrar, 81 kilogram skunk, 750 kilogram eroin, 14 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, 33 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 205 kilogram metamfetamin, 2 milyon 666 bin 140 adet ectasy, 94 bin 864 adet captagon, 3 milyon 86 bin 570 adet sentetik ecza ve 756 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik düzenlenen 2 bin 333 operasyonda ise 3 bin 304 kişi gözaltına alınmış ve 37 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 676 bin 237 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 120 bin 587 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."

'396 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ'

Siber suçlarla mücadeleye de değinen Çataklı, terör suçları kapsamında 4 bin 539 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 2 bin 337 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadelede ise 4 bin 67'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 713 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Çataklı, 513 organizatörün gözaltına alındığını ve 91'inin tutuklandığını söyledi.

Bugün itibariyle Türkiye 'de kayıtlı bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 576 bin 344 olduğunu belirten Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 396 bin 961 olduğunu açıkladı.

Çataklı ayrıca, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarından 115 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 683 kişinin ise yaralandığını kaydetti.