Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika

Ocak ayında deniz keyfi

6 saat önce

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çetin kış şartlarıyla mücadele edilirken Didim'de soğuk günlerin ardından bugün termometreler 16 dereceyi gösterdi.

Güneşli havayı fırsat bilenler Altınkum Plajı'nda güneşlenirken bazıları denize girdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ramazan Gümüştaş, Zonguldak'tan geldiğini, kış aylarını Didim'de geçirdiğini, bugün havanın güzel olduğunu görerek denize girdiğini ve fazla üşümediğini söyledi.

Ali Yalçınkaya ise yıllardır yurt dışında çalıştıktan sonra ilçeye yerleştiğini belirterek, "Su gerçekten harika. Bu aylarda zaten çok güzel. İnanın denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Ocak ayında deniz keyfi

Altınkum Plajı, Didim, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:15 Kaynak: AA
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