Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika

Ocak ayında deniz keyfi

6 saat önce

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, denizde yüzerek keyifli zaman geçirdi.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, denizde yüzerek keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken Antalya'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 40'ı bulduğu kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda vakit geçiren vatandaşlar ve turistlerden bazıları denizde yüzmeyi tercih etti.

Bu mevsimde yüzmenin keyfini çıkaran 55 yaşındaki Özcan Ballı, suyun sıcak olduğunu, herkese denize girmeyi tavsiye ettiğini söyledi.

Antalya'nın mükemmel bir şehir olduğunu ifade eden Ballı, "Antalya'da yaşamak çok iyi bir fırsat. Buradan 10 kilometre ileriye gittiğinde kışı yaşarsın, sahilde ise şu anda yazı yaşıyoruz. Ocak ayında denize girmek süper bir duygu." değerlendirmesini yaptı.

Ocak ayında deniz keyfi

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]