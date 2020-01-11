Ocak ayında denize girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ocak ayında denize girdiler - Son Dakika

Ocak ayında denize girdiler

7 saat önce

TURİZMİN başkenti Antalya'da, ocak ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.

Ocak ayında denize girdiler, System.String[]

TURİZMİN başkenti Antalya'da, ocak ayında kent sakinleri ve tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 16, deniz su sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi denize girip yüzerken, kimisi ise güneşlendi. Pek çok kişi ise deniz manzarası eşliğinde cep telefonlarıyla selfie yaptı. Güneşli havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı. Bazı çocuklar mayosunu giyip denize atlarken, bazıları ise denizde taş sektirme oyunu oynadı. Kentteki turistler de ocak ayında zirvesi karla kaplı Torosların manzarası eşliğinde denize girdi.Kışın ortasında güzel havada yüzenler, deniz suyunun muhteşem olduğunu belirtti.


Konyaaltı Sahili, Güneşli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler

Son Dakika Haberleri
19:56 İsveç'te Çin'e Uygur protestosu - Son Dakika
19:56 Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü - Son Dakika
19:56 AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir Paris'teki gösteride yaralandı - Son Dakika
19:55 Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
19:51 Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 20:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ocak ayında denize girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]