Ocak ayında en çok Kasım Süleymani konuşuldu - Son Dakika
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Ocak ayında en çok Kasım Süleymani konuşuldu

6 saat önce

Ocak ayında gündemde yer alan siyasi toplumsal başlıklar araştırıldı.

Ocak ayında en çok Kasım Süleymani konuşuldu, System.String[]

Ocak ayında gündemde yer alan siyasi toplumsal başlıklar araştırıldı. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) hazırladığı rapora göre, Kasım Süleymani'nin vurulması ve sonrasında yaşanan gelişmeler siyaset gündeminde en çok konuşulan konuların başında gelirken, Kanal İstanbul projesi ve Libya tezkeresi de diğer konu başlıkları oldu.

Siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede ay boyunca en çok konuşulan konu, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve devamında yaşanan gelişmeler oldu Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tartışmalar da ocak ayının siyaset gündeminde sıklıkla yer aldı.

OCAK'TA KASIM SÜLEYMANİ OLAYI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) hazırladığı rapora göre, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi ocak ayı gündemine yerleşti.

Dünya gündeminde büyük şok yaratan olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler gerek jeopolitik konumumuzdan gerekse de dış ilişkiler sebebiyle Türkiye tarafından da dikkatli bir şekilde takip edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve İran arasında gerilimin tırmanmasına neden olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, bu sorunun çözülmesi ya da gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğini belirtti.

Süleymani'nin ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmeler medyada 86 bin 289 habere yansıyarak Ocak ayının en çok konuşulan siyasi olaylarının başında yer aldı.

KANAL İSTANBUL POLEMİĞİ DEVAM EDİYOR

Aylardır devam eden Kanal İstanbul Projesi tartışmaları ocak ayında da kendini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili çıkışı ve sonrasında yaşanan tartışmalar medyada sıklıkla yer aldı.

Kanal İstanbul polemiğinin en önemli kısımlarından biri de İstanbul Boğazı'na alternatif olarak ortaya atılan yapay su yolunun Montrö Sözleşmesi'ni nasıl etkileyeceğiydi. Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre 41 bin 314 habere yansıyan Kanal İstanbul, Ocak ayının en çok konuşulan toplumsal konularının başında yer aldı.

LİBYA TEZKERESİ KABUL EDİLDİ

Türk askerinin bir yıl süreyle Libya'ya gönderilmesine izin veren tezkere, 184 ret oyuna karşı 325 oyla TBMM'de kabul edildi. Tezkerede, sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları da olumsuz yönde etkileneceğine değinildi. Ayrıca, Libya Ulusal Ordusu'nun dış güçlerden aldığı destekle sivilleri hedef alan saldırılara devam ettiği belirtilerek, Libya'da insani durumun giderek kötüleştiğinin altı çizildi.

Libya Tezkeresi medyada 25 bin 143 habere konu oldu.


Kasım Süleymani, İstanbul, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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