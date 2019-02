Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyasının Ocak ayı raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. Ocak ayında en çok konuşulan sanatçı Fazıl Say oldu.MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlamış olduğu araştırmayı açıkladı. Magazin ve sanat dünyası 2019'un ilk ayına hızlı bir giriş yaptı. Yapılan medya araştırmasına göre Ocak ayının en dikkat çeken sanatçısı Fazıl Say olurken, 2018'in en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı 'nın yılın ilk ayında da gündemden düşmediği görüldü. Oyuncu Deniz Çakır hakkında ise bir AVM'de başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. "Halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarıyla açılan soruşturmada hakkında takipsizlik kararı verilen Çakır, 5 bin 062 haberin konusu oldu. Ocak ayının en üzücü haberi ise 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda'dan geldi. 23 Ocak'ta hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Yeşilçam'ın dev ismine medyada 7 bin 166 haberle yer verildi.Fazıl Say, Truva Sonatı ve evliliği ile konuşulduAraştırmaya göre, ayın en çok konuşulan ünlü ismi Fazıl Say oldu. Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın Truva Sonatı'nın Ankara prömiyerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılması, gündemin öne çıkan gelişmelerinin başında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , konser sonunda Fazıl Say'ı ayakta alkışlamış, sanatçıya Aşık Veysel 'in 'Kara Toprak' eserinin bulunduğu plağı hediye etmişti. İlgi çeken buluşmaya sosyal medya üzerinden yüzlerce yorum yapıldı. Gelen yorumlar arasında, Fazıl Say'ın yaklaşımını eleştirenlerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da bulunuyordu. 24 Ocak'ta üç yıldır birlikte olduğu Ece Dağıstan ile İtalya 'nın Milano kentinde evlenen Say, medyada 10 bin 750 haberle adından söz ettirdi.Acun Ilıcalı işi ve özel hayatıyla magazin haberlerinde sıkça yer aldı2018 yılının son günlerinde magazin gündemine son dakika olarak düşen olay, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 'nın ayrılması olmuştu. Evliliklerini bitirme kararı alan Ilıcalı ile Subaşı arasındaki gerginlik ise devam ediyor. Bunun yayında Acun Ilıcalı yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla da gündemdeki yerini korumayı sürdürdü. O Ses Türkiye yarışmasının final yapması ile Survivor'ın çekimlerine başlayan ünlü televizyoncu, yarışmada yer alacak kişileri açıklamaya başladı. MTM'nin raporuna göre Ilıcalı hakkında Ocak ayında medyada toplam 7 bin 680 haber yer aldı. Cem Yılmaz sinemaya katkılarıyla gündemdeydiOcak ayında sinema yapımcıları ile Mars Cinema Group arasındaki promosyonlu bilet uygulaması tartışması, uzun süre gündemde kalan konu başlıklarından biri oldu. Cem Yılmaz, promosyonlu bilet uygulamasının yanında '2 Arada' ve 'Kaçamak' filmleri ile de çok konuşuldu. İki filmi aynı anda, aynı seansta ve tek bilet ile izlenebilecek şekilde vizyona girecek olan ünlü komedyenin, Ocak ayında 5 bin 298 haberde adından söz ettirdiği tespit edildi. - İSTANBUL