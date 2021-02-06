Ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü - Son Dakika

Ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

06.02.2021 13:53
Ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü, System.String[]

Türkiye'de ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü.

Türkiye'de ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak kaydedildi. Bu yılki ocak ayı ortalama sıcaklığı ise 5,4 derece oldu.

Ocakta en yüksek sıcaklık 28,8 dereceyle Cide'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 34,5 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Geçen ayki ortalama sıcaklıklar, ülkenin kıyı kesimleri, Trakya ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeyse sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Marmara'da en yüksek sıcaklık Sakarya'da

Marmara Bölgesi'nde, geçen ay ortalama sıcaklık Balıkesir çevresinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,1 derece iken, geçen ay 8,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,9 dereceyle Bilecik ve Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 26,5 dereceyle Sakarya'da hissedildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklığın Akhisar, Uşak, Muğla, Tavşanlı, Gediz ile Nazilli mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu kayıtlara geçti.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,3 dereceden 8,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,3 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 26 dereceyle Salihli'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise ocak ayı ortalama sıcaklık, Burdur, Dalaman, Fethiye, Antakya, Göksun, Tefenni, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğu belirlendi.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,4 dereceyken, bu yılın ocak ayında 9,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 24,9 dereceyle Osmaniye'de hissedildi.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Ereğli'de yaşandı

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Kayseri, Konya, Zara, Kangal çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 0,9 dereceyken, bu yıl ocak ayında 2,5 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26.4 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 21,6 dereceyle Ereğli'de belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Cide, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 2,8 dereceyken geçen ay 6,2 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,9 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 28,8 dereceyle Cide'de yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Ardahan, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Sarıkamış, Erciş, Ergani ve Başkale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 4.8 derece iken, geçen ay sıfırın altında 2,7 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,5 dereceyle Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 14,6 dereceyle Erzincan'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Diyarbakır ve Batman çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,4 dereceyken bu yıl 6,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,5 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 21,9 dereceyle Cizre'de kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Ağrı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ocak ayında en yüksek sıcaklık Cide'de, en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü - Son Dakika


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