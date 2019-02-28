Ocak Ayında Eskişehir'de İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Ocak 2019 ayında Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Ocak 2019 ayında Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.



TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen dış ticaret istatistiklerine göre; Eskişehir'de 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 11,4 artarak 88 milyon 170 bin dolar, ithalat ise aynı dönemde yüzde 18,6 azalarak 63 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşti.



Ülke genelinde ise ihracat yüzde 5,9 arttı, ithalat ise yüzde 27,2 azaldı. - ESKİŞEHİR

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