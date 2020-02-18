Ocak ayında gözler dış siyasetteydi - Son Dakika
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Ocak ayında gözler dış siyasetteydi

7 saat önce

MTM, Ocak ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı.

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MTM, Ocak ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre, Kasım Süleymani'nin vurulması ve sonrasında yaşanan gelişmeler siyaset gündeminde en çok konuşulan konuların başında gelirken, gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi ve Libya tezkeresi diğer konu başlıkları oldu.


Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede ay boyunca en çok konuşulan konu, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve devamında yaşanan gelişmeler oldu. Son zamanlarda siyaset gündeminden inmeyen Kanal İstanbul Projesi ile ilgili polemikler, Ocak ayında da siyaset gündeminde sıklıkla yer aldı.


Ocak'ta Kasım Süleymani olayı gündemden düşmedi


İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi Ocak ayı gündemine adeta bomba gibi düştü. Dünya gündeminde şok oluşturan ölüm ve sonrasında yaşanan gelişmeler gerek jeopolitik konumumuzdan gerek de dış ilişkilerimiz sebebiyle Türkiye tarafından da dikkatli bir şekilde takip edildi. Süleymani'nin ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmeler medyada 86 bin 289 habere yansıyarak Ocak ayının en çok konuşulan siyasi olaylarının başında yer aldı.


Kanal İstanbul polemiği devam ediyor


Aylardır devam eden Kanal İstanbul Projesi polemiği Ocak ayında da kendini gösterdi. Raporuna göre 41 bin 314 habere yansıyan Kanal İstanbul, Ocak ayının en çok konuşulan toplumsal konularının başında yer aldı.


Libya Tezkeresi kabul edildi


Türk askerinin bir yıl süreyle Libya'ya gönderilmesine izin veren tezkere, 184 ret oyuna karşı 325 oyla TBMM'de kabul edildi. Tezkerede, sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları da olumsuz yönde etkileneceğine değinildi. Ayrıca, Libya Ulusal Ordusu'nun dış güçlerden aldığı destekle sivilleri hedef alan saldırılara devam ettiği belirtilerek, Libya'da insani durumun giderek kötüleştiğinin altı çizildi. Siyasi partiler arasında büyük polemiğe yol açan Libya Tezkeresi medyada 25 bin 143 habere konu oldu. - İSTANBUL

İstanbul, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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