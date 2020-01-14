Ocak ayında güneşin tadını çıkardılar - Son Dakika

Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken Tokat'ta vatandaşlar parklarda güneşin tadını çıkardı.



Yurdun doğusunda soğuk ve karlı hava etkili olurken Tokat il merkezinde ocak ayının ilik haftası kar yağışsız geçti. Yüksek kesimlerde soğuk ve kar yağışı yer yer etkili olurken, kentte hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti. Hava sıcaklıklarının 8 derece olarak ölçüldüğü Tokat'ta, yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandı. Vatandaşlar Tokat Belediyesi ve Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerindeki banklarda oturarak güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar çantasından çıkardığı örgüsü ile el işi yaparken, kimi vatandaşlar ise montunu çıkartarak yürüyüş yapmayı tercih etti. - TOKAT