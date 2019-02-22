Son Dakika Haberleri: Ocak Ayında Kapanan Küçük İşletme Sayısı Yüzde 68.38 Arttı

Ocak Ayında Kapanan Küçük İşletme Sayısı Yüzde 68.38 Arttı

35 dakika önce

– Ocak ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.75 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı.

Ocak Ayında Kapanan Küçük İşletme Sayısı Yüzde 68.38 Arttı, System.String[]
– Ocak ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.75 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ocak ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 30.24 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 4.71 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.75 azaldı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.95 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 20.44 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13.18 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.29 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 37.76 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.84, kapanana kooperatif sayısı yüzde 19.9 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 6.56 arttı.

TOBB verilerine göre, Ocak ayında kurulan 1.213 yabancı ortak sermayeli şirketin 643'ü Türkiye, 104'ü İran ve 89'u Suriye ortaklı olurken, bu şirketlerin 114'ü anonim ve 1,099'u limited şirket oldu. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

Erdoğan İmza Attı, Genelge Yayımlandı! 19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Tüm Yurtta Kutlamalar Düzenlenecek TOKİ 343 Lira Taksitle Ev Sahibi Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ocak Ayında Kapanan Küçük İşletme Sayısı Yüzde 68.38 Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]