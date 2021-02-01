Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu - Son Dakika

Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu

01.02.2021 15:10
Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı. Buna göre markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı oldu. Markette en fazla fiyat artışı görülen ürün süt, üreticide ise salatalık oldu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

ÜRETİCİDE NE KADAR MARKETTE NE KADAR?

Lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığını bildiren Bayraktar; üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığını bildirdi.

EN FAZLA FİYATI ARTAN ÜRÜNLER SÜT VE SALATALIK OLDU

Bayraktar Ocak ayı içerisinde markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı olurken; markette 18, üreticide ise 10 üründe fiyat düşüşü olduğunu açıkladı. Markette 2, üreticide 11 üründe fiyatın değişmediğini ifade eden Bayraktar, ocak ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu belirtti.

"ÜRETİCİ VE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI 4 KATA ULAŞTI"

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını kaydeden Bayraktar, "Ocak ayında üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Ocak ayında markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişim meydana gelmezken, markette fiyat düşüşü en fazla yüzde 34,59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14 ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde 5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti.

Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat artışını yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55 ile fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti" dedi.

"ÜRETİCİDE EN FAZLA DÜŞÜŞ LAHANADA"

Ocak ayında üreticide maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık fiyatında bir değişim meydana gelmezken, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 36,25 azalmayla lahana olduğunu belirten Bayraktar, "Lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 25 ile kuru soğan, yüzde 16,67 ile patates, yüzde 16,16 ile karnabahar, yüzde 13,33 ile ıspanak, yüzde 9,09 ile yumurta, yüzde 8,44 ile domates, yüzde 8 ile kuru üzüm, yüzde 4,98 ile limon, yüzde 2,97 ile pırasa izlemiştir.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 52,35 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 35,33 ile kabak, yüzde 26,54 ile sivri biber, yüzde 26,20 ile patlıcan, yüzde 24,66 ile süt, yüzde 14,67 ile portakal, yüzde 9,18 ile havuç, yüzde 7,17 ile marul, yüzde 6,90 ile zeytinyağı, yüzde 4,33 ile kuzu eti, yüzde 2,66 ile dana eti, yüzde 1,90 ile mandalina, yüzde 0,67 ile Antep fıstığı takip etti" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Market, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu - Son Dakika Ekonomi


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