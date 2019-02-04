Ocak Ayında Meydana Gelen Trafik Kazalarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Geçen Yılın Aynı...
1 saat önce
Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı.
Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:43 Kaynak: AA
Milli Piyango'dan Kafaları Karıştıran Çekiliş! 6,9 Milyarda Bir İhtimal Gerçek Oldu
Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu
Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı