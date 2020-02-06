Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu - Son Dakika Magazin

Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu

6 saat önce

Gösteri dünyasının en çok konuşulan oyuncuları Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda belirlendi.

Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu, System.String[]

Gösteri dünyasının en çok konuşulan oyuncuları Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda belirlendi. Listenin ilk sırasında gittiği bir tiyatro oyunu nedeni ile eleştirilerin hedefi olan Yeşilçam'ın emektar jönlerinden Kadir İnanır yer aldı.

MTM, Ocak ayını kapsayan araştırmasında ayın popüler oyuncularını şöyle duyurdu: "Listenin ilk sırasında Kadir İnanır yer alırken, son zamanlarda Alice Müzikali ile adından bolca söz ettiren Serenay Sarıkaya, Müzikalin 50. oyun kutlamasında Cem Yılmaz ile verdiği görüntüyle kafaları karıştırırken, medyada yer aldığı 2 bin 789 haberle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan oyuncular listesine adını yazdırdı.

1 Ocak'ta vizyona giren "Baba Parası" filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Ocak ayında öne çıkan oyuncular arasındaydı. Vizyona girdiğinden beri büyük ilgi gören film için hem Türkiye'de hem de Avrupa'da turneler düzenlendi. Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatı ile de gündemde olan Ahmet Kural'ın, bir süredir birliktelik yaşadığı Çağla Gizem Çelik ile evliliğe hazırlandığı haberleri de medyada yer aldı. Ahmet Kural Ocak ayında 2 bin 395 habere adını yazdırırken rol arkadaşı Murat Cemcir ise 2 bin 151 haberde yer aldı.

Netflix ekranlarının ikinci orijinal Türk dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Atiye dizisi gündeme otururken, dizinin başrol oyuncusu Beren Saat'in oyunculuğu dikkatleri üzerinde topladı. Türkiye gündeminde büyük ilgi uyandıran dizi ile Beren Saat medyada 2 bin 120 habere yansıdı ve Ocak ayının en popüler oyuncularından oldu."


Magazin Gazetecileri Derneği, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]