Son Dakika Haberleri: Ocak Bullet Journal 2019! (En Tatlı Ajanda) - Plan With Me, January Bullet Journal 2019)

Ocak Bullet Journal 2019! (En Tatlı Ajanda) - Plan With Me, January Bullet Journal 2019)

1 saat önce

Herkese merhaba! Bu videoda, Bullet Journal Ocak 2019 planlamasını yaptım. Kış temasını kullanarak, tatlı ve basit çizimlerle kendin yap Ocak Ayı ajandamızı oluşturduk. Videoyu izlerken, hem eğlenecek hem de basit çizim, resim ve ajanda yapma konularında fikir edinmiş olacaksınız.

Herkese merhaba! Bu videoda, Bullet Journal Ocak 2019 planlamasını yaptım. Kış temasını kullanarak, tatlı ve basit çizimlerle kendin yap Ocak Ayı ajandamızı oluşturduk. Videoyu izlerken, hem eğlenecek hem de basit çizim, resim ve ajanda yapma konularında fikir edinmiş olacaksınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:02 Kaynak: Youtube

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