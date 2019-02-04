Ocak Favorilerim! ????
14 dakika önce
2019'un ilk favoriler videosu, Ocak Favorilerim ile karşınızdayım. Bu ay sizin için birbirinden güzel, her bütçeye, her zevke uygun birçok ürün seçtim. İçerisinde dizi önerisi de yaptığım favoriler videomu umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz!
2019'un ilk favoriler videosu, Ocak Favorilerim ile karşınızdayım. Bu ay sizin için birbirinden güzel, her bütçeye, her zevke uygun birçok ürün seçtim. İçerisinde dizi önerisi de yaptığım favoriler videomu umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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