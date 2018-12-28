Ocak-kasım Dönenimde Ağırlanan Yabancı Ziyaretçilerin En Çok Giriş Yaptığı İller Sıralamasında 12...
2 saat önce
Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı.
Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya
birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul
ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne
üçüncü sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: AA
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