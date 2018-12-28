Son Dakika Haberleri: Ocak-kasım Dönenimde Ağırlanan Yabancı Ziyaretçilerin En Çok Giriş Yaptığı İller Sıralamasında 12...

Ocak-kasım Dönenimde Ağırlanan Yabancı Ziyaretçilerin En Çok Giriş Yaptığı İller Sıralamasında 12...

2 saat önce

Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-kasım Dönenimde Ağırlanan Yabancı Ziyaretçilerin En Çok Giriş Yaptığı İller Sıralamasında 12..., System.String[]
Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: AA

İstanbul, Antalya, Güncel
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