Ocak-Şubat döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı - Son Dakika
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Ocak-Şubat döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı

18.03.2022 13:47
Ocak-Şubat döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı

Ocak-Şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Ocak-Şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk iki ayında, 2021'in aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,6 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,6 azaldı. 2022'nin ilk iki ayında, 2021'in ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 691,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,8 azalma oldu.

Şubat 2022'de, Şubat 2021'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,4 azaldı. Şubat 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 0,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,5 azalma oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,8 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,3 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 24,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 46,8 azalma gerçekleşti.

Şubat 2022'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Şubat 2022'de kurulan toplam 9 bin 987 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'i limited şirket, yüzde 12,8'i anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,5'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubat 2022'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 21 bin 513 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 638 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 78,6'sını, 2 bin 606 anonim şirket ise yüzde 19,5'ini oluşturuyor. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 6,5 oranında azaldı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kooperatif, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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