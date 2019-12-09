Son Dakika Haberleri: "Ocak'ta çipli kimlik dağıtımı bitiyor" haberlerine yalanlama
Son Dakika Güncel 'Ocak'ta çipli kimlik dağıtımı bitiyor' haberlerine yalanlama - Son Dakika

"Ocak'ta çipli kimlik dağıtımı bitiyor" haberlerine yalanlama

6 saat önce

Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.


Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki asılsız haberler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, 2017 yılında başlayan çipli kimlik kartı dağıtımının 50 milyon kişiye ulaştığını belirti. Şu anda değişimi bekleyen 32 milyondan fazla vatandaşın da bulunduğunu kaydeden Kart, "Bu yönden bakıldığında 'Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı bitecek' şeklinde haberler kesinlikle yalandır. Ayrıca, vergi geleceği, ekleneceği kesinlikle asılsızdır. Halkımızdan şunu bilmesini istiyoruz. Çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Bunun yanında yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlikler geçerlidir. Kimlik çıkarmak isteyen vatandaşımız Alo 199 veya randevu@nvi.gov.tr adresinden randevu alıp, banka yada PTT şubelerine 22,5 lira yatırdıktan sonra 1 adet biyometrik fotoğraf ile kurumumuza gelmeleri yeterlidir" diye konuştu. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
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