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Ocak'ta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde
6 saat önce
En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
En yüksek aylık reel getiri, Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 4.66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.67 kazandırırken; dolar yüzde 0.58, euro yüzde 0.68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.10 yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5.17 ve DİBS yüzde 2.16 kazandırırken; dolar yüzde 0.10, euro yüzde 0.20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.62 yatırımcısına kaybettirdi.
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