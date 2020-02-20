Ocakbaşı diyarı Şanlıurfa'da yaptığı ev yemekleriyle işveren oldu - Son Dakika

Ocakbaşı kültürünün hakim olduğu Şanlıurfa'da, hayalini kurduğu ev yemekleri işletmesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açan Feride Candemir, 4 kişiye de istihdam sağladı.

Üniversite mezunu 44 yaşındaki Candemir, eşinin 16 yıl önce işi nedeniyle Şanlıurfa'ya gelmesi üzerine Gaziantep Belediyesindeki görevinden istifa ederek ailesiyle bu kente yerleşti. Candemir, 3 çocuğunun büyüyüp okula başlamasının ardından yeniden iş hayatına girmeye karar vererek kentteki AB ve SODES projelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Projeler nedeniyle resmi kurumlarda çalışanlarla sık sık görüşen Candemir, bir görevlinin yemek yediği yerde hijyen kurallarına uyulmadığını gördüğünü anlatması üzerine bu alanda kaliteli bir iş yeri açmaya karar verdi. KOSGEB'den destek alarak 2017 yılında iş yerini açan Candemir, 3'ü kadın 4 kişiye de istihdam imkanı sundu.

Feride Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yola çıktığında iş yeri açma fikrini dile getirdiğinde olumsuz yaklaşımlarla karşılaştığını söyledi. Sürekli Şanlıurfa'nın yoğun ocakbaşı kültürü olan bir kent olduğunun vurgulandığını ifade eden Candemir, "Rağbet görmez, talep olmaz." şeklinde eleştiriler aldığını belirtti. Hayallerini anlattığı eşinin de kendisine farklı fikirler sunduğunu aktaran Candemir, şöyle devam etti:

"Eşim 'Yemek sektörü çok riskli. Bir çiçekçi, ayakkabıcı, bir kitapçı açalım.' diye önerilerde bulundu ama ben yok dedim. Değişik yemekler, pastalar yapmak istediğimi, insanlarla sohbet edip onları karşılayabileceğim ev ortamında bir yer istediğimi söyledim. O da bunun üzerine bana destek oldu. Eşim bana 'Gittiği yere kadar arkandayım' dedi. Sağ olsun eşim ve çocuklarım arkamda büyük bir destekçimdir."

Feride Candemir, iş fikrini proje haline getirerek KOSGEB Şanlıurfa Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını anlatarak, "Bu süreç hızlı bir şekilde gelişti, projemiz kabul gördü. Kadınlara yüzde 80, erkeklere hibenin yüzde 70'i veriliyordu ben de hibe kazananlardan biri oldum. 50 bin liranın yüzde 80'lik kısmı verildi. Faydalandım. Yeni bir iş yeri açmışsınız, ihtiyacınız olan ekipmanlarınız çok fazla, borca girmişsiniz... Bir kadın ve iyi bir şeyler yapmak isteyen için az bir meblağ değil, bize can suyu oldu." diye konuştu.

Candemir, işletmesini daha da büyütmek için KOSGEB'in faizsiz kredisine de başvurduğunu ve bunun sonuçlanmasını beklediğini aktararak "Çok şükür 3. yılımızı dolduracağız. Ben daha uzun yıllar bu işi yapmak istiyorum." dedi.

Gelenler kendini evinde gibi hissediyor

Candemir, müşterilerinden de çok güzel geri dönüşler aldığını anlatarak şunları söyledi:

"Bize gelen misafirlerimiz genelde grup halinde gelirler. Kendilerini gerçekten evlerinde hissettikleri şeklinde yorumlarına çok şahit oluyoruz. Hatta bir gün gruptaki biri kumandayla televizyon kanalını değiştiriyordu, ben de servis yapıyordum, 'Ya kusura bakmayın, kendimi evimdeymişim gibi hissettim.' dedi. Benim de çok hoşuma gitti. Böyle güzel şeylere denk gelince insan işini daha da mutlu şekilde yapıyor. Burada 4 kişiye vesile olabilmek, onları istihdam edebilmek ise çok farklı bir duygu."

Candemir, menülerinde Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Malatya mutfağını ağırlıklı olarak bulundurduklarını ve müşterilerine her gün 4 çeşit yemek sunduklarını vurguladı. Özellikle kadınların hayallerinin peşinden gitmesini isteyen Candemir, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'daki kadınlarımızın çoğu yemek konusunda çok yetenekliler ve elleri çok lezzetli. Çevrelerinden ya da ailelerinden kaynaklı bu yeteneklerini ortaya çıkaramıyorlar. Şu anda öyle güzel fırsatlar var ki KOSGEB desteği çok güzel bir fırsat, bundan faydalanmaya çalışsınlar. Yapmak istedikleri şeyin peşinden gitsinler, kendilerini köreltmesinler."