Son Dakika Haberleri: Ocaklar'da çatı yangını korkuttu
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Ocaklar'da çatı yangını korkuttu

6 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bir evin çatı katı yandı.

Ocaklar'da çatı yangını korkuttu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bir evin çatı katı yandı.


Yangın, Ocaklar Mahallesi 8. Sokak'ta Hüseyin Mümin'e ait evin çatı katında gündüz saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan binanın çatı katında mebran döşemesi yapan ustaların ihmaliyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alevlerin yükseldiği çatı katında hasar oluştu. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
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