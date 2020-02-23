Ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Son Dakika Ekonomi

Ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

17 dakika önce

Dahilde işleme rejimi kapsamında ocak ayında 568 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, System.String[]

Dahilde işleme rejimi kapsamında ocak ayında 568 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin, 6 yurt içi satış ve teslim, 102 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 9 olarak gerçekleşti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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