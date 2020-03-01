Ocakta 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi - Son Dakika
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Ocakta 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

29 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi verildi.

Ocakta 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Ocak 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocakta 783 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 13 milyar 998 milyon 29 bin 632 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 619 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 643 milyon 15 bin 540 lira olan ve 1180 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 953 milyon 216 bin 587 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 13 bin 425 oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:02 Kaynak: AA
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