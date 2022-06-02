Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

02.06.2022 18:28
Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Zonguldak'ta bir evde ocakta bırakılan düdüklü tencerenin patlaması sonucunda bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta bir evde ocakta bırakılan düdüklü tencerenin patlaması sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 69 Ambaları mevkiinde bulunan bir ikamette ocakta bırakılan düdüklü tencere bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle S.K. isimli kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.K isimli kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan S.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ocakta bırakılan düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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