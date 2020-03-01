Ocakta bırakılan yemekten yangın çıktı - Son Dakika
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Ocakta bırakılan yemekten yangın çıktı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da yaşayan Suriyeli Muhammed Sebahat'ın (40) yemek hazırladığı tencereyi ocağı koyup, ekmek almaya gittiği sırada yangın çıktı.

Ocakta bırakılan yemekten yangın çıktı, System.String[]

ŞANLIURFA'da yaşayan Suriyeli Muhammed Sebahat'ın (40) yemek hazırladığı tencereyi ocağı koyup, ekmek almaya gittiği sırada yangın çıktı. Mutfağı hızla saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Suriyeli Muhammed Sebahat, yemek hazırladığı tencereyi ocağa koyduktan sonra ekmek almak için dışarı çıktı. Bu sırada ocaktaki tencere yanarak, mutfağı tutuşturdu. Tüm binayı saran dumanı fark eden komşuların ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erleri, binayı tahliye ederken, yangını müdahale ederek söndürdü. Evinin yandığını gören Muhammed Sebahat ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:04 Kaynak: DHA
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