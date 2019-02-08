Ocakta BIST kazandırdı, dolar kaybettirdi

TÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında BIST 100 yüzde 3,36 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile dolar oldu.

TÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında BIST 100 yüzde 3,36 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile dolar oldu.

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