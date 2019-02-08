Son Dakika Haberleri: Ocakta BIST kazandırdı, dolar kaybettirdi

Ocakta BIST kazandırdı, dolar kaybettirdi

1 saat önce

TÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında BIST 100 yüzde 3,36 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile dolar oldu.

Ocakta BIST kazandırdı, dolar kaybettirdi, System.String[]
TÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında BIST 100 yüzde 3,36 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:20 

Ekonomi
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