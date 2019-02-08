Ocakta BIST kazandırdı, dolar kaybettirdi
1 saat önce
TÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında BIST 100 yüzde 3,36 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile dolar oldu.
TÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında BIST 100 yüzde 3,36 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:20
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