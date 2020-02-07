Ocakta en fazla borsa kazandırdı - Son Dakika
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Ocakta en fazla borsa kazandırdı

6 saat önce

Aylık en yüksek reel getiri ocak ayında BIST 100 endeksinde oldu.

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Aylık en yüksek reel getiri ocak ayında BIST 100 endeksinde oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.


Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,67 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,58, euro yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,17 ve DİBS yüzde 2,16 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,10, Euro yüzde 0,20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,01 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,28 oranında en az kazandıran yatırım aracı olurken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,88 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 22,09, BIST 100 endeksi yüzde 14,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,78 ve dolar yüzde 1,35 oranlarında kazandırırken; euro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 18,48, BIST 100 endeksi yüzde 10,70 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 7,51 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 1,64 ve euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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