Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı - Son Dakika Ekonomi

Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı

16 dakika önce

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41,99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu.

Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı, System.String[]

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41,99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38 
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