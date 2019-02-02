Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
45 dakika önce
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:57
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