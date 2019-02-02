Son Dakika Haberleri: Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

45 dakika önce

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.

Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı, System.String[]
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:57 

Ekonomi
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