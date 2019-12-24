Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı - Son Dakika

Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir şahıs, ateş yaktığı ocakta kaçak alkol damıtımı yaparken suçüstü yakalandı.

Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir şahıs, ateş yaktığı ocakta kaçak alkol damıtımı yaparken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı bir köyde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine istihbari çalışma sonrası Amasya Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar neticesinde 3 adrese yönelik eş zamanlı arama faaliyeti icra edildi. Yapılan adli arama neticesinde şüpheli şahıs sahte alkollü içki/rakı damıtımını yaptığı esnada suçüstü yakalandı. 550 litre kaçak alkol ile 1 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneğinin ele geçirildiği operasyonda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.


Bu operasyonla birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi 2 hafta içinde ele geçirdiği kaçak alkol miktarı toplam 5 bin 510 litre oldu. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı
Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor

Son Dakika Haberleri
18:20 Dağdan kopan kayalar evin çatısına düştü, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber
18:18 Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika Haber
18:15 Sağanak yağış gecekonduyu yıktı - Son Dakika Haber
18:09 Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı - Son Dakika Haber
17:47 İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:28:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]