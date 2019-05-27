Ocakta unuttuğu yemek evi yakıyordu
2 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadının ocakta unuttuğu yemekten dolayı yangın çıktı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:04 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde yaşlı bir kadının ocakta unuttuğu yemekten dolayı yangın çıktı.
Olay, saat 13.15 sıralarında Kızılkaya
Mahallesi 162 Sokak'ta Sultan Ergün'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşlarındaki Sultan Ergün, sabah saatlerinde ocağa yemek koydu. Ocaktaki yemeği unutarak pazar alışverişini karşılamak üzere ilçe pazar yerine giden Ergün'ün ocağındaki yemek yangın çıkardı. Dumanları gören komşularının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Büyümeden söndürülen yangından dolayı evde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
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