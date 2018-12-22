Ocakta Unuttuğu Yemek Evi Yaktı

Ödemiş'te bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ödemiş'te bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.



Bademli Mahallesi'nde Ahmet Tufan Başer'e ait müstakil evde mutfak bölümünde yangın çıktı.



Dumanı fark eden evin bahçesinde çalışan Tufan'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangının mutfakta tüpe konulan yemekten çıktığı belirlendi.



Başer gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağa koyduğu yemeği bahçede çalışırken unuttuğunu ve evden çıkan alevleri görünce hatırladığını ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir