Ocakta unuttuğu yemek mutfağı yaktı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yemeğin alev alması sonucu çıkan yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yemeğin alev alması sonucu çıkan yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerindeki Aydın
Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan 24 yaşındaki Sinan Ş. yemek için koyduğu tencereyi ocağın üzerinde unuttu. Tencerenin bir süre sonra alev alması ile mutfakta yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri yangına kısa müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Sinan Ş. ise olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrılırken, Sinan Ş.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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