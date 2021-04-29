Ocakta unutulan iftar yemeği mutfağı küle çevirdi, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki iftar vakti ocakta unutulan yemekten çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi 1957 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katındaki evin mutfağında çıktı. İddiaya göre, evde iftar yemeği hazırlandığı sırada ocakta unutulan yemek bir anda alev aldı. Mutfağın çeşitli yerlerine sıçrayan alevler kısa sürede yayıldı. Yangını görenlerin iharı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ev sahibi Efe Orcan, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istediği sırada yoğun dumandan etkilenince güçlükle dışarı çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen Orcan'a ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinİn yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alınırken, mutfak kullanılamaz hale geldi.Bu arada apartmanda yoğun duman nedeniyle telaşlanan daire sakinleri balkonlarına çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda, apartmandaki duman hava motoru ile tahliye edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.