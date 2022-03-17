OCAKTA UNUTULAN TENCERE ALEV ALDI, MUTFAK YANDI - Son Dakika
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OCAKTA UNUTULAN TENCERE ALEV ALDI, MUTFAK YANDI

17.03.2022 17:11

ESKİŞEHİR'de, ocak üzerinde unutulan yemek dolu tencere, mutfakta yangına neden oldu.

ESKİŞEHİR'de, ocak üzerinde unutulan yemek dolu tencere, mutfakta yangına neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, elinden yaralanan Münevver Uyumaz (65) hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeni Mahalle de 3 katlı apartmanın birinci katında oturan Münevver Uyumaz yemek yaptığı tencereyi ateşte bırakıp markete çıktı. Tencere ise kısa bir süre sonra alev alırken mutfakta yangına yola açtı. Evden çıkan dumanların görenler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada eve gelen Münevver Uyumaz, yanan mutfağa girip alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, Münevver Uyumaz dumandan etkilenirken elinden de hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapılan Münevver Uyumaz, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OCAKTA UNUTULAN TENCERE ALEV ALDI, MUTFAK YANDI
OCAKTA UNUTULAN TENCERE ALEV ALDI, MUTFAK YANDI
OCAKTA UNUTULAN TENCERE ALEV ALDI, MUTFAK YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, Tepebaşı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OCAKTA UNUTULAN TENCERE ALEV ALDI, MUTFAK YANDI - Son Dakika


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