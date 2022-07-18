Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

18.07.2022 13:36
Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Malatya'da, bir evde ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, bir evde ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların ocakta unutulan tenceredeki yemekten kaynaklandığını tespit etti.

Evde bulunan ve dumandan hafif etkilenen A.A.U (5) ve H.A.U. (2) itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ocakta unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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