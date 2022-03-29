Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı

29.03.2022 09:43
Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı

Düzce'de ocakta unutulan yemek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce'de ocakta unutulan yemek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içinde yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman çatısını ve bazı evleri kontrol eden ekipler, dumanın kaynağını bulamadı. Apartmanın 1. katında yaşayan kadının ocakta unutulan yemeği sebebiyle yoğun dumanların çıktığı belirlendi.

Yoğun duman sebebiyle panik olduklarını söyleyen apartman sakini, "Yaşlı teyzemiz yemeği ocakta unutmuş. Bir iki saat ateşte kalan et, haliyle yandı ve koku binayı sardı. Bizde sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ve polisler geldi kontrol ettiler. Olay bu şekilde oldu" dedi. - DÜZCE

Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı
Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı
Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı
Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı
Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı

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112 Acil Çağrı, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ocakta unutulan yemek, apartmanı ayağa kaldırdı - Son Dakika


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