Ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin ocağında unutulan yemek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1756 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evin mutfağında ocakta unutulan yemek sebebiyle dumanlar yükseldi. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, evden dumanları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - KOCAELİ