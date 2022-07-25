Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evin mutfak kısmındaki ocakta unutulan yemek evi yakıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi 1677 sokak üzerindeki bir evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı ve ev sahibi ve vatandaşlar tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri de evde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi. - AYDIN