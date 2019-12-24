Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika

Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı

6 saat önce

Düzce'de bir iş yerinden çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini korkuttu.

Düzce'de bir iş yerinden çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini korkuttu.

Camikebir Mahallesi 657.Sokak'ta bulunan bir beyaz eşya tamircisinde ocakta unutulan yemek yoğun dumana neden oldu.

Mahalle sakinlerini tedirgin eden dumanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE) geldi.

İtfaiye ekipleri, iş yerine girerek dumana neden olan piknik tüpü ile tencereyi dışarıya çıkardı.

İşy erindeki yoğun duman bir vantilatör yardımıyla tahliye edildi.

İş yerinde bulunan bir köpek de kurtarıldı.

Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı

İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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