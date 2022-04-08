Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu

08.04.2022 10:00
Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde unutulan yemek sebebiyle evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde unutulan yemek sebebiyle evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmandaki evde ocak üzerinde tencerenin unutulması sonucu ortaya çıkan duman, paniğe sebep oldu. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla evde kontrollerde bulundu. - KASTAMONU

Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu

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Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, İtfaiye, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu - Son Dakika


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