Ocakta unutulan yemek tutuştu, panik yapan komşular ekipleri alarme geçirdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu kısa süreli panik yaşayan mahalle sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini alarma geçirdi

Yangın saat 14: 50 sıralarında Kestaneci Mahallesi Karaelmas Caddesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin A. ve ailesinin ikamet ettiği evin mutfağında ocakta unutulan yemek alev aldı. Dumanları fark eden ev sakinleri tutuşan tencereyi evin dışına çıkartarak yaşanabilecek yangını önledi. Bu sırada dumanları fark eden komşuları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ikamet yangını ihbarında bulundu. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangının söndürülmüş olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekipleri olayla ilgili olarak rapor tuttuktan sonra sağlık ve polis ekipleri ile söz konusu adresten ayrıldı. - ZONGULDAK