Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahsur kalan kedileri vatandaş kurtardı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tek katlı prefabrik evde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Kimsenin evde olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, içeride mahsur kalan kediler ise bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde bulunan Naile Kaan'a (68) ait tek katlı prefabrik evde çıktı. Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak yaşamını sürdüren Naile Kaan'ın iddiaya göre ocakta yemek unutması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden Kaan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevlerin ormanlık alana sıçramasını önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin girişindeki kafeste bulunan kedi ve yavruları ise bir vatandaş tarafından kurtarıldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.