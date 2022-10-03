Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

03.10.2022 10:18
Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ocakta unutulan tencereden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ocakta unutulan tencereden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Sandıklı ilçe merkezi Çay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde kimsenin olmaması nedeniyle hazırladığı yemeği ateşe koyan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, ateşteki yemeği beklerken uyuyakaldı. Mutfaktan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ocakta yanan tencereye müdahale etti. Dumanların arasında uykudan uyanan yaşlı kadın evden çıkarılırken, itfaiye ekipleri yanan tencereyi evin önüne çıkardı. Eve giren itfaiye ekipleri evin pencerelerini açarak havalandırdı. Evde biriken dumanların dışarıya çıkmasıyla yaşlı kadın tekrar evine döndü. Yangın kısa süreliği paniğe neden oldu. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü Yangında yaralanan itfaiye çavuşuna moral ziyareti Yangında yaralanan itfaiye çavuşuna moral ziyareti Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki, yardımına itfaiye ekipleri koştu Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki, yardımına itfaiye ekipleri koştu
Kaynak: İHA

Karahisar, İtfaiye, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:19 Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti
14:12 Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
14:15 Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti
14:06 Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı
13:49 Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
13:43 Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak
13:38 Müzisyen Onur Şener cinayeti nedeniyle gözaltında olan şüpheliler birbirlerini suçladı
13:09 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 14:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement