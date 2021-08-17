Ocakta unutulan yemek yangına neden oluyordu - Son Dakika

Ocakta unutulan yemek yangına neden oluyordu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrikli ocakta unutulan yemek yangına neden oluyordu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrikli ocakta unutulan yemek yangına neden oluyordu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi Gümüş Sokakta yaşandı. İddiaya göre Süleyman A.'ya ait evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, içeri girdiklerinde elektrikli ocakta unutulan yemeğin yanmaya başladığını ve yangına neden olmak üzere olduğunu gördü. Ocağın fişini çeken ekipler, yana yemeği söndürüp yangın çıkmasını engelledi. - ŞANLIURFA

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