Ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı - Son Dakika
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Ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Melek Ç. (20), ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

Ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Melek Ç. (20), ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Melek Ç., hastanede tedaviye alındı.

Alanya'da dün saat 16.00 civarında İmamlı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde akşam yemeği hazırlayan Melek Ç.'nin ocaktan indirmek için aldığı düdüklü tencere, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Tencereden çıkan sıcak yemek ve buhar nedeniyle yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Melek Ç.'ye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Melek Ç., tedaviye alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:07 Kaynak: DHA
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