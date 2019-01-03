Son Dakika Haberleri: Öcal: "Adana Demirspor Maçında Bambaşka Bir Karabükspor Seyrettirmeyi Umuyoruz"

Öcal: "Adana Demirspor Maçında Bambaşka Bir Karabükspor Seyrettirmeyi Umuyoruz"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Öcal:
Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karabük Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, 4 Ocak itibariyle Antalya'daki çalışmaların başlayacağını belirterek, "1. devre bittikten sonra sporcularımıza beş gün istirahat verdik. 28 Aralık'ta toplandık. Yılbaşına kadar çalışmalarımızı sürdürdük ve bir gün ara verdik. Bugün son idmanımızı yapıyoruz. Toplam bir hafta içerisinde 9 antrenman yaptık. Burada kuvvetlilik ve dayanıklılık çalışmaları yaptık. Antalya'da çalışmalar 4 Ocak'ta başlayacak. 18-19 Ocak'taki maçımıza göre de oradan Adana Demirspor maçına geçeceğiz. Kampta daha çok taktiksel antrenmanlar yapacağız, kuvvet antrenmanların dışında. Onun dışında üç tane hazırlık maçımız var. Hekimoğluspor, Kastamonuspor ve Bayrampaşaspor ile hazırlık maçımız var. Maçların tarihine göre de bir maç daha yapabiliriz. Çocuklarımızı hazırlayacağız. İyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor maçıyla bambaşka bir Kardemir Karabükspor seyrettirmeyi umuyor ve diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Adana Demirspor, Belçikalı Oyuncu Jonathan Legear'ı Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 00:09:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öcal: "Adana Demirspor Maçında Bambaşka Bir Karabükspor Seyrettirmeyi Umuyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]